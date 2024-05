Ações como Bradesco (BBDC4) e outras podem gerar ganhos de quase 600% em maio? Entenda

Segundo o especialista no mercado de opções Ruy Hungria, a divulgação dos balanços de grandes empresas pode abrir ‘janela de oportunidade’ — veja como aproveitar

O que você faria se pudesse obter uma valorização de até 583% sob seu patrimônio em questão de pouco tempo? Tenho certeza que até mesmo uma pequena soma de dinheiro já faria diferença no seu orçamento. Pode parecer mentira, mas fato é que essa oportunidade existe e ela pode estar mais próxima do que você imagina. Calma, vou te explicar melhor. Recentemente, a principal casa de análise financeira independente do Brasil, a Empiricus Research, decidiu relançar o Flash Trader.

A mentoria é encabeçada pelo especialista no mercado de opções, Ruy Hungria, e tem como objetivo ensinar como qualquer brasileiro pode buscar lucros de até 6x dentro do mercado de opções. Estamos falando aqui de uma valorização em que R$ 1 mil investidos poderiam se transformar facilmente em até R$ 6 mil. E como eles pretendem fazer isso? Te explico melhor a seguir.

Entenda como evento na bolsa brasileira pode gerar valorizações de até 583%

À primeira vista, a proposta da casa de análise pode parecer ambiciosa, mas é preciso dizer que estamos falando de um mercado popularmente conhecido por seu alto potencial lucrativo e de risco. Isso porque o investimento em opções permite que os investidores ‘surfem’ picos de valorização ou desvalorização no mercado. Com a possibilidade de se “embolsar” pequenas fortunas. Soma-se a isso o fato de que em maio está marcado para acontecer um evento na bolsa de valores brasileira que pode oferecer altas valorizações aos investidores do mercado de opções.

Nas próximas semanas, as empresas brasileiras começarão a divulgar seus balanços financeiros referentes ao 1º trimestre de 2024. E não é nem preciso dizer que isso abre uma janela de oportunidade para operadores. Para você ter uma noção, na última temporada de resultados os assinantes da série Flash Trader conseguiram valorizações gigantescas, algumas delas chegaram à casa dos 583%. Dá só uma olhada:

Claro, retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas exemplos como os apresentados acima mostram que já foi possível obter altos lucros com opções antes. E agora, com a iminência de novos resultados, Ruy Hungria se prepara para aproveitar o momento e ajudar os investidores a buscarem lucros. No dia 06 de maio, o especialista no mercado de opções irá recomendar para os assinantes da série uma carteira de opções. Qualquer pessoa interessada poderá acessar a lista e aproveitar a oportunidade.

Saiba como você pode aproveitar esse oportunidade e buscar uma valorização de até 6x a partir do mês de maio

Caso você tenha ficado interessado em acessar o Flash Trade, eu tenho uma boa notícia para você. No dia 06 de maio, a casa de análise irá liberar detalhes da estratégia que será usada para buscar altas valorizações assim que os balanços começarem a ser divulgados. E você poderá acessar em primeira mão quando a lista de opções for liberada. Para ser avisado no dia do lançamento, basta realizar seu cadastro aqui ou clicar no botão abaixo.

