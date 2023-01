Ações da Americanas caem quase 80% após descoberta de rombo fiscal de R$ 20 bilhões

Resposta vem após anúncio da empresa de haver “inconsistência” contábil no balanço da companhia, levando à renúncia do CEO

MAíRA COELHO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Erro foi encontrado em lançamentos redutores da conta de fornecedores



Após o anúncio de que contava com um rombo fiscal de R$ 20 bilhões, a Americanas viram o valor de suas ações despencar mais de 77% no Ibovespa desta quinta-feira, 12. Os papéis da companhia passaram a valer R$ 2,74. O movimento vem após um anúncio da empresa de uma “inconsistência” contábil no balanço da companhia de R$ 20 bilhões. O montante que seria de uma dívida bancária foi alocado em outra parte dos relatórios financeiros. Com isso, analistas ficaram temorosos com a possibilidade de que o endividamento da companhia seja superior ao declarado. O CEO da Americanas, Sérgio Rial, deixou o comando da varejista nesta quarta-feira, 11, após 10 dias no cargo. Além dele, o novo diretor de relações com investidores, André Covre, que também tomou posse em 2 de janeiro, pediu demissão. Com ambas as decisões, o conselho da Americanas nomeou interinamente o diretor de recursos humanos, João Guerra, como presidente e diretor de relações. De acordo com a empresa, trata-se de um “executivo com ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos, e não envolvido anteriormente na gestão contábil ou financeira”. Em relação as inconsistências contábeis, a Americanas informou que vai criar um comitê independente “para apurar as circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis, que terá os poderes necessários para a condução de seus trabalhos”. A empresa disse que as inconsistências foram localizadas “em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores”. O valor de R$ 20 bilhões, que classificou de preliminar, seria referente ao fechamento do terceiro trimestre de 2022.