Ações da Petrobras caem mais de 10% após redução no lucro de 2023

As ações da Petrobras apresentaram uma queda de mais de 10% na manhã desta sexta-feira, 8, após a empresa divulgar uma redução no lucro de 2023 e decidir não distribuir dividendos extraordinários, o que desapontou os investidores. No último balanço, a estatal informou que obteve um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, representando uma queda de 33,8% em relação ao ano anterior. Em 2022, a Petrobras registrou o maior lucro já visto por uma empresa brasileira, enquanto em 2021 também havia alcançado um recorde histórico de lucratividade. O conselho de administração da empresa recomendou a distribuição de dividendos no valor de R$ 14,2 bilhões, sem incluir dividendos extraordinários, para serem avaliados em assembleia geral em abril de 2024. A decisão de não pagar dividendos extraordinários foi tomada em meio a declarações recentes do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre a necessidade de cautela na distribuição de remuneração aos acionistas, considerando o contexto da transição energética. No mercado, as ações da estatal registraram uma queda de 11,85% e foram negociadas em leilão para evitar distorções no Ibovespa, que também apresentou uma queda de 1,36%.

