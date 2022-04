Ações do Magazine Luiza recuam e familiares de Luiza Trajano saem da lista da Forbes

Em 2022, 13 brasileiros deixaram a seleta lista de pessoas mais ricas do mundo, cinco deles são ligados à gigante do varejo brasileiro

Fórum Econômico Mundial / Divulgação Empresária Luiza Trajano no Fórum Econômico Mundial



A presidente do conselho do Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano, é apontada pela Forbes como a quinta brasileira mais rica do país e a 2.076ª do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 1,4 bilhões — equivalente a R$ 6,6 bilhões. A família Trajano tem várias pessoas na lista dos mais ricos do mundo, entretanto, após um recuo de mais de 70% da ações da gigante do varejo em 2021, alguns familiares de Luiza saíram da lista neste ano. Ao todo, 13 brasileiros deixaram a lista mundial da Forbes em 2022, sendo cinco deles netos dos fundadores do Magazine Luiza. Apesar da queda brusca na fortuna, o nome de Luiza Helena Trajano permanece na lista.

A lista da Forbes foi divulgada no início de abril. E as pessoas ligadas ao Magazine Luiza que saíram do seleto grupo foram: Franco Bittar Garcia, que possuia no ano passado um patrimônio líquido de US$ 3,5 bilhões (R$ 16,4 bilhões); Fabricio Garcia que detém 8% do Magazine Luiza e, em 2021, tinha um patrimônio líquido de US$ 2,1 bilhões (R$ 9,8 bilhões); Flavia Bittar Garcia Faleiros, que teve patrimônio líquido avaliado em US$ 2,1 bilhões (R$ 9,8 bilhões); Fernando Trajano, que teve patrimônio de US$ 1,5 bilhão (R$ 7 bilhões); Gisele Trajano, que em 2021 tinha patrimônio líquido d US$ 1,4 bilhão (R$ 6,5 bilhões).

A gigante do varejo tem mais de mil lojas espalhadas por todo o Brasil e um braço do e-commerce em franca expansão neste momento. Atualmente ela comandada pelo filho de Luiza, Frederico Trajano, a marca se destaca como um dos melhores lugares para trabalhar no país, além de sua atuação em defesa de causas públicas, como a educação e a redução da pobreza. Com a queda das ações do Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano perdeu mais de dois terços de seu patrimônio líquido no segundo semestre de 2021, deixando de ter US$ 5,3 bilhões e ficando para US$ 1,4 bilhão.