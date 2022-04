Ações do Twitter disparam 25% após Elon Musk comprar participação na rede social

CEO da Tesla e homem mais rico do mundo adquiriu 9% dos papéis da empresa duas semanas após criticar a política interna da plataforma

Frederic J. BROWN / AFP Fundador e CEO da Tesla adquiriu 9,2% das ações da rede social



As ações do Twitter dispararam mais de 25% na Nasdaq nesta segunda-feira, 4, após a divulgação de que o bilionário Elon Musk adquiriu 9,2% da rede social. De acordo com informações de agências internacionais, o CEO da Tesla, da SpaceX e o homem mais rico do mundo detém mais de 73,5 milhões de ações da empresa, totalizando aproximadamente US$ 2,89 bilhões, de acordo com o valor de fechamento dos papéis na sexta-feira, 1º. O montante torna Musk o maior acionistas da companhia. As ações da empresa encerraram na semana passada a US$ 39,31 e bateram a máxima de US$ 49,78 nesta manhã.

O movimento ocorre duas semanas depois de Musk criticar a política interna do Twitter sobre os conteúdos publicados na rede. “Dado que o Twitter serve como a praça pública de fato, não aderir aos princípios da liberdade de expressão prejudica fundamentalmente a democracia. O que deveria ser feito?”, questionou aos mais de 80 milhões de seguidores na rede social no dia 26 de março. Na sequência, o bilionário indagou se uma nova plataforma deveria ser criada. Musk ainda fez uma enquete na rede social questionando se o Twitter promovia a liberdade de expressão e afirmou que “as consequências da pesquisa seriam muito importantes“. O levantamento encerrou com 70,4% dos votantes afirmando que a rede social não seguia rigorosamente o princípio do livre discurso.