Ações do Twitter sobem após anúncio de compra de Elon Musk

Anúncio da compra da empresa foi feito nesta segunda-feira, 25; valor total da transação é de US$ 44 bilhões

Unsplash/Nicholas Cappello Ações registraram alta durante o dia mesmo antes da oficialização da transação



O mercado financeiro repercutiu rapidamente a compra do Twitter pelo bilionário sul-africano Elon Musk. Depois do anúncio, que foi feito no meio da tarde desta segunda-feira, 25, o valor das ações do Twitter (TWTR34) registraram uma alta de mais de 9%. Às 16h58, o valor de cada ação do Twitter na Bolsa de Valores de Nova York era de R$ 126,84, o que representava uma alta de 7,94% em relação ao último fechamento, realizado na sexta-feira, 22. Por volta das 16h, no primeiros minutos após o anúncio, as ações chegaram a subir para R$ 132,99. Sob os fortes rumores da finalização da compra, as ações da empresa já vinham operando em alta durante a manhã de segunda. O menor valor registrado nesta segunda foi de R$ 122,04, o que já representaria uma alta de 3,86%. O acordo de compra do Twitter prevê que Musk pagará aos acionistas US$ 54,2 (R$ 263, aproximadamente) para cada ação da companhia que eles possuírem.