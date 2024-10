Acompanhe a sabatina de Gabriel Galípolo no Senado Federal

Sessão começou às 10h na Comissão de Assuntos Econômicos e deverá ser seguida por uma votação no plenário; governo espera aprovação de seu indicado ao BC sem grandes obstáculos

Roque de Sá/Agência Senado Gabriel Galípolo chega à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado acompanhado do senador Jaques Wagner (PT-BA), relator da sabatina



O Senado Federal realiza nesta terça-feira (8) a sabatina de Gabriel Galípolo, o escolhido pelo presidente Lula para liderar o Banco Central a partir de janeiro de 2025. A sessão, um dos eventos mais aguardados do cenário econômico, começou às 10h na Comissão de Assuntos Econômicos e deverá ser seguida por uma votação decisiva no plenário. Galípolo, que atualmente ocupa o cargo de diretor de política monetária do Banco Central, está prestes a suceder Roberto Campos Neto, cujo mandato se encerra em dezembro deste ano. O relator da sabatina, senador Jaques Wagner (PT), já sinalizou que a aprovação de Galípolo deve ocorrer sem grandes obstáculos, elogiando sua capacidade técnica.

Galípolo deverá enfrentar uma série de perguntas sobre temas cruciais como a taxa de juros, o conselho monetário, a relação com o governo federal e a autonomia do Banco Central. A indicação foi recebida de forma positiva pelo mercado financeiro, mas ele terá o desafio de continuar conquistando a confiança dos agentes econômicos. No ano anterior, Galípolo desempenhou o papel de secretário executivo do Ministério da Fazenda, atuando como o braço direito de Fernando Haddad. A expectativa é que ele consiga manter a estabilidade da moeda e atingir as metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

