Agências da Caixa voltarão a atender no horário normal a partir da próxima terça-feira

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Retorno ao horário antigo de atendimento da Caixa Econômica ocorre a partir da próxima terça



A Caixa Econômica Federal informou que as agências voltarão a atender o público no horário praticado antes da pandemia da Covid-19 a partir da próxima terça-feira, dia 23. Atualmente, o atendimento ocorre das 8h às 13h, e a mudança foi instaurada em 2020 como uma medida de combate à disseminação do coronavírus para atender apenas os serviços essenciais. No momento, o Brasil já tem mais de 60% da população com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 e acompanha a retomada das atividades e serviços enquanto a média móvel de mortes pela doença cai. A Caixa afirma que os horários regulares de funcionamento das agências variam de acordo com as especificidades de cada local e podem ser consultados no site do banco.

Segundo a empresa, a única exceção que pode ser aplicada à normalização dos horários é se a legislação municipal de alguma agência determinar um padrão diferente do exercido anteriormente. Para manter a segurança e o bem-estar de clientes e empregados, as unidades da Caixa vão manter os cuidados de prevenção à Covid-19 e disponibilizar álcool em gel em todas as agências, diz a nota da assessoria. O banco ainda oferece atendimento por WhatsApp, aplicativos e telefone, além das lotéricas e rede de correspondentes.