Alemanha anuncia plano para reduzir dependência energética da Rússia

Importação de carvão deverá ser suspensa até junho, a de petróleo até o final do ano e do gás até meados de 2024

EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL Ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck



No mesmo dia em que a União Europeia e os Estados Unidos anunciaram uma cooperação para reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis da Rússia, principalmente o gás, a Alemanha anunciou, nesta sexta-feira, 25, que vai reduzir de maneira significativa e rápida sua dependência energética dos russos. O país planeja abrir mão do carvão de Moscou até junho e de quase todo o petróleo até o final deste ano. Entretanto, em relação ao gás, os alemães afirmam que o processo será mais lento, com prazo até “meados de 2024”. “Demos os primeiros passos importantes para nos liberarmos da influência das importações russas”, declarou o ministro da Economia, Robert Habeck, em uma entrevista coletiva. A partir de agora, as empresas que compram hidrocarbonetos “deixam expirar seus contratos com fornecedores russos e não os renovam, e recorrem a outros produtores”, afirmou o governo alemão. Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, a Alemanha importava de Moscou um terço do petróleo que consome e quase 45% do seu carvão. Já o gás, a Alemanha dependia em 55% das importações russas.

*Com informações da AFP