Com nova alta, dólar comercial é vendido a R$ 5,15 nesta quarta

Arquivo/Agência Brasil moeda norte-americana, às 9h21 desta quarta-feira, apresentava alta de 3,11% e era negociada por R$ 5,158



O dólar americano opera em alta nesta quarta-feira (18) logo na abertura dos mercados.

A moeda norte-americana, às 9h21 desta quarta-feira, apresentava alta de 3,11% e era negociada por R$ 5,158. Até o momento, a cotação máxima diária chegou a R$ 5,1604.

A decisão do governo federal de pedir que o Congresso Nacional reconheça estado de calamidade pública é considerada como um dos motivos para a alta da moeda.

Além do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, o possível anúncio de uma nova redução da taxa básica de juros no Brasil, a Selic, também está entre os motivos para a alta da moeda.

A previsão é que o anúncio aconteça nesta quarta-feira (18), às 18h, após reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) sobre as expectativas para a economia brasileira.