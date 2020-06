Com nova alta, dólar atinge R$ 5,10 nesta sexta-feira

Cris Faga/Estadão Conteúdo Na quarta-feira (10), a moeda fechou a R$ 4,9334, com avanço de 0,92%, acumulando queda de 7,55% na parcial do mês



A moeda norte-americana voltou a operar em forte alta nesta sexta-feira (12). Com elevação de 2,65%, o dólar chegou a bater R$ 5,10 nesta volta do feriado. Entre os motivos para o aumento estão os impactos da pandemia nas bolsas mundiais, que tiveram, na quinta-feira (11), a maior queda registrada desde março.

Às 9h27, a moeda registrava alta de 2,65%, sendo vendida a R$5,0643. Na máxima registrada até o momento, o dólar norte-americano chegou a R$ 5,1128.

O novo aumento da cotação acontece após a volta do feriado, sendo influenciado pelos remores de uma nova onda da Covid-19 e pelo impactos da pandemia no mundo. Na quarta-feira (10), a moeda fechou a R$ 4,9334, com avanço de 0,92%, acumulando queda de 7,55% na parcial do mês. Em 2020, até o momento, a valorização já atinge 23,03%.

O Banco Central fará, ainda nesta sexta-feira (12), um novo leilão para rolagem de até 12 mil contratos de swap tradicional com vencimento em setembro de 2020 e fevereiro de 2021.