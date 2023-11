Americanas adia divulgação de resultados financeiros após fraude bilionária

Empresa informou que ainda não concluiu todo o processo interno de aprovação previsto em sua governança

MÔNICA ZARATTINI/ ESTADÃO CONTEÚDO Previsão inicial da Americanas era de que o balanço seria divulgado nesta segunda-feira



A Americanas anunciou o adiamento da divulgação de seus resultados financeiros referentes aos anos de 2022 e 2021. A previsão inicial era de que o balanço seria divulgado nesta segunda-feira, 13, mas a empresa informou que ainda não concluiu todo o processo interno de aprovação previsto em sua governança. De acordo com comunicado, a varejista foi vítima de uma fraude sofisticada e bem planejada, o que tornou a compilação e análise de suas demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente “desafiadora e complexa”. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas, na Câmara dos Deputados, também apontou que bilhões de reais em contratos de financiamento bancário estavam fora do balanço ou contabilizados de forma indevida.

Na semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Americanas continue pagando R$ 300 mil mensais à empresa CCC Monitoramento para monitorar os números da empresa. Essa medida tem como objetivo evitar que executivos e funcionários da varejista adotem condutas que possam prejudicar os credores envolvidos na recuperação judicial da empresa. A Americanas acusa ex-diretores pelas fraudes.Com o adiamento, o mercado aguarda ansiosamente pela divulgação do balanço de 2022, que já está com 11 meses de atraso. A expectativa é que os resultados financeiros sejam divulgados na próxima quinta-feira, dia 16. A empresa enfrenta um momento delicado e busca soluções para lidar com as consequências das fraudes e recuperar sua credibilidade perante o mercado.