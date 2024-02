Americanas adia pela 3ª vez divulgação de resultados de 2023

Segundo a empresa, a previsão é que a publicação aconteça na próxima segunda-feira, 26

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Americanas descobriu uma fraude contábil em balanços passados que a obrigou a reapresentar os números de 2021



A Americanas voltou a adiar a publicação dos balanços referentes aos nove primeiros meses do ano de 2023, desta vez para a próxima segunda-feira, 26, antes da abertura do mercado. A companhia havia marcado a publicação dos números para a segunda, dia 19, e faria uma teleconferência com o mercado na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com a empresa, apesar do trabalho de elaboração das informações estar finalizado e de os procedimentos de auditoria estarem “substancialmente concluídos”, não foi possível cumprir todo o rito de aprovação das informações na governança interna da varejista. A divulgação já havia sido adiada anteriormente: aconteceria em dezembro do ano passado, foi para janeiro deste ano e depois, para fevereiro. A teleconferência da rede foi remarcada para o próprio dia 26, mas a Americanas não informou o horário exato em que acontecerá.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em recuperação judicial desde o começo do ano passado, com dívidas que superam os R$ 40 bilhões, a Americanas descobriu uma fraude contábil em balanços passados que a obrigou a reapresentar os números de 2021, e que adiou por quase um ano a publicação das informações de 2022. Em novembro, a companhia informou ter tido um prejuízo de R$ 12,9 bilhões no ano retrasado, o dobro da perda reconhecida em 2021. O plano de recuperação judicial da Americanas foi aprovado pelos credores em dezembro, e prevê que a companhia receberá uma capitalização de R$ 24 bilhões. Contudo, o planejamento ainda precisa ser homologado pela Justiça do Rio de Janeiro.

*Com informações de Estadão Conteúdo