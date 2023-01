Americanas declara dívida de R$ 41 bilhões e lista de credores tem quase 8.000 nomes

Principais dívidas da varejista são para bancos brasileiros e internacionais; maior valor é devido ao Deustche Bank, que tem R$ 5,2 bilhões a receber

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedido de recuperação judicial da Americanas foi aceito pela Justiça



Nesta quarta-feira, 25, a Americanas encaminhou para a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a lista completa de seus credores e débitos, demonstrando que a empresa deve R$ 41.235.899.286,62 para 7.967 pessoas. A decisão de aceite da recuperação judicial da empresa estabelecia a necessidade de apresentar a lista de credores completa, com a discriminação do passivo global, em 48 horas. O documento divide os credores em quatro categorias, com diferentes tipos de dívidas, como para pessoas físicas, terceiros, pessoas jurídicas e órgãos públicos. Em alguns casos, a empresa deve grandes quantias a uma única entidade, como é o caso da dívida com o Deustche Bank, superior a R$ 5,2 bilhões. A empresa responsável por realizar o marketplace da Americanas, a B2W Lux, possui R$ 3,220 bilhões a receber. Diversos bancos brasileiros também constam na lista de credores. A dívida com o Bradesco é de R$ 4,510 bilhões, enquanto a com o BTG Pactual chega R$ 3,5 bilhões. A Americanas deve R$ 2,7 bilhões ao Itaú e R$ 2,526 bilhões ao Banco Safra. O Banco do Brasil tem R$ 1,36 bilhão a receber, enquanto ao Santander é devido R$ 3,652 bilhões. A Votorantim e a Caixa Econômica Federal também aparecerem na lista com saldos de R$ 3,286 bilhões e R$ 501 milhões, respectivamente. A maior dívida com fornecedores foi ligada à Samsung, que tem R$ 1,209 bilhão a receber da varejista.