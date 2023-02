Americanas pede autorização para pagar dívidas trabalhistas e com micro e pequenas empresas no RJ

Em reunião com credores, empresas mostraram preocupação com a situação dos credores trabalhistas no valor de R$ 192,4 milhões

Na quinta-feira, 16, a Americanas solicitou à Justiça, por meio do administrador judicial, autorização para pagar dívidas trabalhistas e com micro e pequenas empresas, no valor de R$ 192,4 milhões. A medida ocorre porque, com a recuperação judicial, é aplicada a suspensão de cobranças de débitos em abertos. De acordo com a companhia, os pagamentos serão realizados com o financiamento de R$ 2 bilhões autorizado pela Justiça na modalidade “debtor-in-possession” por meio da emissão de debêntures simples, tipo de título de dívida. Os principais acionistas da companhia, os empresários Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, se comprometeram, de forma emergencial, a adquirir até R$ 1 bilhão dos papéis para ajudar no fluxo de caixa da companhia. Em reunião realizada com credores no mesmo dia, a varejista informou que os presentes “manifestaram sua preocupação com a situação dos credores trabalhistas, dada a natureza alimentar das verbas titularizadas por estes credores, que, por seu histórico, contribuíram para o crescimento da Companhia e demais Recuperandas; e de pequenos fornecedores, considerando a imprescindibilidade da continuidade do fluxo de pagamento destas empresas, tanto para sua manutenção, como para o bom funcionamento das atividades da própria Companhia e da cadeia de negócios a ela vinculados”. Com essa estratégia, os recursos da empresa não ficariam comprometidos para cumprir demais obrigações e poderiam quitar os débitos desta natureza. “A Americanas buscou essa solução por entender que sua Recuperação Judicial tem provocado efeitos socioeconômicos relevantes no funcionamento desses pequenos negócios e no ecossistema onde estão inseridos, muitos deles dependendo exclusivamente dos pagamentos da companhia e suas recuperandas, assim como no caso dos credores trabalhistas. A empresa lembra ainda que o valor total para a quitação dessas dívidas é bastante reduzido frente ao total de créditos da Recuperação Judicial. A Companhia reitera que esse é mais um passo importante em seu processo de recuperação como uma empresa com forte papel social e presença na economia do país, bem como referência no setor varejista”, informou a empresa. Além disso, a varejista afirma que a aprovação do pedido será importante para realizar o pagamento de credores quem valores mais altos a receber.