Amil é vendida por R$ 11 bilhões para fundador da Qualicorp

Divulgação/Amil tem cerca de 5,4 milhões de beneficiários de planos de saúde e dentários



A Amil foi vendida pelo United Health Group (UHG) por R$ 11 bilhões pelo empresário José Seripieri Filho, o Junior, fundador da Qualicorp e da Qsaúde. A informação é do jornal Brazil Journal. A negociação envolve a compra da operadora “de porteira fechada”, o que significa que Júnior assumirá tanto os passivos passados quanto os futuros. Além de Júnior, outros concorrentes pelo ativo eram o empresário Nelson Tanure e a gestora Bain Capital. No entanto, a Bain Capital não estava disposta a assumir riscos futuros e Tanure fez uma proposta abaixo dos demais concorrentes. A Amil é a quarta maior operadora do Brasil, ficando atrás apenas de NotreDame Intermédica, Hapvida e Bradesco Saúde, com 6% de participação de mercado, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora tem cerca de 5,4 milhões de beneficiários de planos de saúde e dentários, 31 hospitais e 28 clínicas médicas.