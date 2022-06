Anac confirma editais para leilão e concessão de 15 aeroportos

Ao todo, a sétima rodada terá terminais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amapá e Mato Grosso do Sul; aeroporto de Congonhas está na lista

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Congonhas está na lista da ANAC de aeroportos que serão leiloados pelo governo federal



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou nesta segunda-feira, 6, a realização de editais que possibilitem a elaboração de contratos para concessão de aeroportos pelo país. Ao todo, serão 15 aeródromos leiloados durante a sétima rodada de concessão promovida pelo governo no dia 18 de agosto. Entre os selecionados, destaca-se o de Congonhas – em São Paulo – que atualmente é o segundo mais movimentado do Brasil, com quase 23 milhões de passageiros por ano. Segundo informações do órgão federal, o repasse da administração destes aeroportos correspondem a 15,8% da movimentação dos passageiros no mercado aéreo doméstico nacional.

Aprovado pela Anac em dezembro de 2021, e autorizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no último dia 1º de junho, os terminais que passarão pelo leilão são: Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo; Jacarepaguá, no Rio de Janeiro; Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais; Macapá, no Amapá; Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; e Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará. O governo federal estima que irá arrecadar mais de R$ 7 bilhões – destes, R$ 3,4 bilhões somente em Congonhas.