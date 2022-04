Analista revela oportunidade para multiplicar em até 10x o dinheiro investido com lista de criptomoedas selecionadas

Depois de entregar 1.746,21% de valorização, este criptoanalista avalia que o momento atual do mercado abriu oportunidade de até 10x em alguns ativos; entenda

Ricardo Goncalves/Pixabay Analista que já entregou 1.746,21% avalia que o momento atual do mercado abriu oportunidade de até 10x em alguns ativos



Uma equipe de especialistas em criptomoedas acaba de soltar um alerta urgente de compra. O momento atual do mercado, de quedas por conta da alta global dos juros, acaba de abrir uma oportunidade sem precedentes em alguns ativos digitais específicos. Em outras palavras, essa talvez seja a oportunidade mais óbvia de investir em criptomoedas que têm chance de multiplicar em até 10x o investimento no período de alguns meses. Ou seja, se você tem R$ 1.000 para investir, pode sair dessa empreitada com até R$ 10 mil. Se tem R$ 10 mil, pode sair com até R$ 100 mil. Você pode inclusive começar com pouquíssimo dinheiro. Se quer ter a chance de transformar R$ 500 em até R$ 5.000, por exemplo, para ter a chance de sentir na pele os ganhos desse mercado, essa oportunidade também é para você. E caso você pense que se trata de uma projeção absurda e impossível, fique tranquilo.

Veja alguns exemplos de criptomoedas grandes que já entregaram ganhos próximos de 1.000%

Primeiro, esses números podem parecer assustadores em comparação com investimentos tradicionais, mas são bastante comuns no mercado cripto. Para você ter ideia, só no último mês a criptomoeda GMT entregou valorização de cerca de 1.300%. Ou seja, se você tivesse investido R$ 5 mil nesse criptoativo, estaria hoje com R$ 70 mil na conta.

E caso você pense que isso só é possível com investimentos extremamente arriscados, você está enganado. A GMT, por exemplo, já é a 90ª maior criptomoeda do mundo. Em um mercado com 18 mil criptoativos, fazer parte das top 100 já leva uma criptomoeda a ser considerada “blue chip”. Ou seja, é um projeto grande, com bilhões de dólares em valor de mercado. Da mesma forma, a criptomoeda ApeCoin, que está por trás da coleção de NFTs Bored Apes, valorizou 700% apenas no dia do lançamento.

Ou seja, ganhos como esse são extremamente possíveis. Se levarmos em conta o momento atual do mercado então, é bem possível que quem comprar os ativos certos agora multiplique o dinheiro por até 10x em tempo recorde.

Índice de medo e ganância do Bitcoin está em 20; hora de comprar é agora

O Bitcoin, grande maestro desse mercado, está sendo negociado abaixo da faixa de US$ 40 mil pela primeira vez em algumas semanas. A aversão ao risco aumentou por conta dos juros e da inflação americana, que estão batendo recordes. O índice de medo e ganância do Bitcoin já está em 20, um dos menores patamares dos últimos tempos.

Não é à toa que um dos grandes ensinamentos de Warren Buffett é “compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos”. A hora de comprar é agora. As moedas digitais estão muito baratas e alguns ativos específicos estão com potencial de entregar uma multiplicação de até 10x no dinheiro investido. Afinal, tão importante quanto o preço pelo que você vende é o preço pelo qual você compra. Suponha que você compra um ativo por R$ 1,00 e vende por R$ 5,00. Nesse caso, você multiplicou o dinheiro investido por 5x. Mas, se a gente pegar o mesmo ativo e, durante uma queda, comprar por R$ 0,50, estaremos fazendo o mesmo investimento, com a vantagem de aproveitar um ponto de entrada muito melhor. E nós estamos passando exatamente por esse ponto de entrada. Se o preço chegar aos mesmos R$ 5,00, podemos pegar uma multiplicação de 10x. É disso que estamos falando aqui. A oportunidade de comprar alguns ativos que tendem a ser recompensados pelo mercado – por um preço absurdamente descontado. Por isso não é exagero nenhum dizer que essa pode ser a chance mais fácil de multiplicar o dinheiro em até 10x. Quem ficar de fora disso pode se arrepender em alguns meses.

Analista já entregou multiplicação de 25x com recomendação de Bitcoin e quer repetir a dose em 2022

Além disso, estamos falando de um analista que já conseguiu entregar esses resultados. Bazan é o responsável por uma carteira de criptoativos que valorizou, na média, 1.746,21% desde sua criação, em outubro de 2017. Isso mesmo, esse é o resultado médio da carteira. Significa que alguns ativos recomendados entregaram desempenhos bem maiores que 1.000%. Só pra dar um exemplo que torna indiscutível a capacidade do analista: Bazan recomendou a compra de Bitcoin em 2017, quando o ativo ainda custava US$ 1.600. Quem comprou e segurou até a atual faixa de US$ 40 mil, multiplicou o dinheiro investido por 25 vezes. Claro que esses retornos não garantem que a mesma coisa vai acontecer no futuro. Mas isso mostra que esses ganhos são possíveis, ainda mais quando se trata de recomendações de analistas profissionais e não de dicas de youtubers. É essa oportunidade que está diante de você agora. Para saber qual é a lista de ativos que pode subir até 10x no curto a médio prazo, é só clicar no botão abaixo e seguir as instruções. O acesso será liberado somente para os que estiverem cadastrados nessa lista VIP.