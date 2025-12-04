Apesar de tarifaço, exportações crescem 3,3% no 3º trimestre

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, subiram 0,3% no mesmo período

As exportações cresceram 3,3% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quinta-feira (4) os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as exportações mostraram alta de 7,2%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, subiram 0,3% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as importações mostraram alta de 2,2%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

