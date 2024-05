Apesar de tensão com parlamentares, Haddad elogia Congresso após agência de risco elevar nota do Brasil

Moody’s aumentou a perspectiva do Brasil para ‘positiva’ e indicou melhoria nas condições econômicas, embora o país ainda esteja dois degraus abaixo do grau de investimento

WALLACE MARTINS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Comentários de Fernando Haddad sobre o Congresso deixaram o clima quente entre governo federal e parlamentares



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta quarta-feira (1º) que a melhoria na perspectiva da nota de risco brasileira pela agência Moody’s reflete o trabalho conjunto dos Três Poderes, ressaltando a prioridade dada aos interesses nacionais em meio a “divergências superáveis”. Em um momento de tensão entre o governo e o Congresso, Haddad salientou que a avaliação positiva da Moody’s acompanha a tendência favorável da economia brasileira, mesmo diante da atual instabilidade global. Segundo ele, o país está recuperando credibilidade econômica, social e ambiental, mas ainda há desafios a enfrentar. “A Moody’s acompanhou as outras agências de risco ao reconhecer a mudança para melhor das nossas perspectivas econômicas. Isso tem a ver com o trabalho conjunto dos Três Poderes, que colocaram os interesses do país acima de divergências superáveis”, escreveu o ministro em sua conta no X (antigo Twitter).

A postagem de Haddad foi replicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enfatizou o retorno do Brasil ao respeito internacional e à confiança econômica e ambiental. A agência Moody’s elevou a perspectiva do Brasil de “estável” para “positiva”, mantendo as notas de crédito dos títulos de dívida do governo brasileiro. Isso indica uma melhoria nas condições econômicas, embora o país ainda esteja dois degraus abaixo do grau de investimento. O ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, também reconheceu o papel do Congresso na elevação da perspectiva do Brasil, agradecendo especialmente aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela discussão sobre a saúde das contas públicas. Apesar das tensões recentes entre o Executivo e o Legislativo, com declarações controversas de ambos os lados, Lula procurou colocar panos quentes durante as comemorações do Dia do Trabalho, afirmando que todos os projetos enviados ao Parlamento têm sido aprovados, incluindo a reforma tributária.

