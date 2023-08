Após aprovação do arcabouço fiscal, Ibovespa opera em alta enquanto dólar recua

Bolsa brasileira avançou 1,01% até o final da manhã desta quarta-feira, 23, chegando aos 117.452 pontos; moeda norte-americana desvalorizou cerca de 0,92%, sendo cotada a R$ 4,8935

Resultados vêm após a B3 acumular 13 pregões consecutivos em retração durante agosto



Após a Câmara dos Deputados aprovar o texto-base do arcabouço fiscal, o Ibovespa iniciou a sessão desta quarta-feira, 23, em alta. O principal índice da B3 registrava crescimento de 1,01% por volta das 11h30, chegando aos 117.452 pontos. As ações da São Martinho e da Petrobras puxavam as altas, com valorizações de 4,86% e 4,06%, respectivamente. Além disso, o dólar desvalorizou cerca de 0,92%, sendo cotado a R$ 4,8935, por volta de 11h30. Na terça-feira, 22, o Ibovespa já havia fechado com avanço de 1,51%, aos 116.156,01 pontos, com a expectativa positiva relacionada à aprovação do projeto que substitui o teto de gastos. Os resultados vêm após a bolsa de valores brasileira acumular 13 pregões consecutivos em retração durante o mês de agosto, sequência inédita na B3.

O otimismo do mercado começou a voltar com a perspectiva de aprovação das regras fiscais para o orçamento público. Por 379 votos a 64, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 22, o texto final do arcabouço fiscal, incluindo apenas três das alterações realizadas pelo Senado Federal. Estiveram presentes 444 parlamentares, contando com o Presidente da Casa, Arthur Lira (PP). A decisão foi retirar do limite fiscal o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal.