Após BC fortalecer segurança do Pix, Galípolo diz que ‘mais medidas serão anunciadas em breve’

Banco Central decidiu implementar a partir desta sexta-feira (5) regras para proteger o Sistema Financeiro Nacional (SFN) após operações policiais contra lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de fintechs

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 13h39
Lula Marques/Agência Brasil O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo na CPI das Bets. Brasília (DF), 08/04//2025 -O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets. Foto: Lula Marques/Agência Brasil O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante reunião 

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o reforço à segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um processo contínuo e que pretende anunciar novas medidas em breve, além das que já foram divulgadas nesta sexta-feira (5).

“Já temos algumas que estamos estudando aqui de maneira bastante profunda, escolhemos a excepcionalidade da situação que estamos passando no País, que era mais interessante e benéfico já soltar aquelas medidas que temos maturidade e confiança para soltar”, disse, em referência aos ataques recentes a instituições financeiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

