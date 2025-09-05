Após BC fortalecer segurança do Pix, Galípolo diz que ‘mais medidas serão anunciadas em breve’

Banco Central decidiu implementar a partir desta sexta-feira (5) regras para proteger o Sistema Financeiro Nacional (SFN) após operações policiais contra lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de fintechs

Lula Marques/Agência Brasil O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante reunião



O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o reforço à segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um processo contínuo e que pretende anunciar novas medidas em breve, além das que já foram divulgadas nesta sexta-feira (5).

“Já temos algumas que estamos estudando aqui de maneira bastante profunda, escolhemos a excepcionalidade da situação que estamos passando no País, que era mais interessante e benéfico já soltar aquelas medidas que temos maturidade e confiança para soltar”, disse, em referência aos ataques recentes a instituições financeiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo