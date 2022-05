Após caso McPicanha, Burger King diz que Whopper Costela não tem costela

Em nota, empresa disse que sempre informou ‘com clareza’ quais ingredientes fazem parte da receita do produto

Reprodução/Instagram @burgerkingbrasil Lanche começou a ser comercializado pela rede no fim de 2021



Dias depois do McDonald’s remover o McPicanha de seu cardápio pelo lanche não possuir picanha em sua receita, o Burger King confirmou que o Whopper Costela não tem costela. O lanche, que foi lançado no fim de 2021, vinha sendo alvo de denúncias sobre a ausência da carne. Em nota, o Burger King confirmou que o produto não tem carne de costela, mas disse que “sempre comunicou com clareza” a composição do produto. “A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Whopper Costela, a rede ressalta que, desde o lançamento do produto, sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína”, disse a rede em nota. Na semana passada, o McDonald’s foi alvo de polêmica após descobrirem que os sanduíches da linha McPicanha não tinham a carne em sua receita. Após a rápida repercussão, a rede foi acionada pelo Ministério da Justiça e pelo Procon-SP para prestar esclarecimentos sobre o caso. Na sexta-feira, 29, o lanche foi removido do cardápio de todas as lojas do Brasil e não retornou até o momento.