Após corte na Selic, Caixa Econômica reduz juros de crédito consignado para beneficiários e pensionistas do INSS

O órgão anunciou uma redução total de 2,3% nas taxas como forma de proporcionais condições mais adequadas à realidade do país

Yasuyoshi CHIBA / AFP Taxas cobradas no crédito consignado passarão de 1,74% para 1,70% ao mês



Após o Banco Central decidir baixar a Selic para 13,25% ao ano, a Caixa Econômica Federal anunciou que também iria reduzir os juros do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir desta quinta-feira, 3, as taxas cobradas passarão de 1,74% para 1,70% ao mês, o que representa redução total de 2,3%. Presidenta do órgão, Rita Serrano afirmou que a medida é o início de um processo para oferecer preços mais justos na concessão do crédito, promovendo a democratização do acesso aos recursos bancários. “A medida contribui com a organização das finanças dos clientes, em conjunto com as atuais ações vigentes do banco de negociação de dívidas, e para o crescimento da economia do país. Vamos proporcionar aos nossos clientes taxas justas e adequadas à realidade do país, de desenvolvimento e crescimento”, afirma. Ela ainda pontuou que a medida é um resulado direto do corte na Selic.

Na quarta-feira, 2, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu baixar a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. A redução de 0,5 ponto percentual vem após sete manutenções consecutivas, que culminaram no período mais longo no qual a Selic esteve estacionada desde junho de 2019, quando foi mantida em 6,50% por 10 reuniões, ou quase um ano. A taxa não sofria cortes desde agosto de 2020, quando foi reajustada de 2,25% para 2%. A decisão do colegiado seguiu as expectativas do mercado, que previa que o processo de queda da taxa de juros iria começar em agosto.