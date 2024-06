Após impasse sobre leilão, Brasil adquire 263,3 mil toneladas de arroz importado

Leilão tinha sido barrado pela Justiça Federal em Porto Alegre, mas Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e autorizou a realização do pregão

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adquiriu 263,3 mil toneladas de arroz importado em um leilão realizado nesta quinta-feira (6). O objetivo do governo era comprar até 300 mil toneladas do alimento para reduzir o preço do arroz, que teve um aumento de 40% devido às enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional do grão. A estratégia do governo é vender o arroz em embalagens específicas por R$ 4 o quilo, de modo que o preço final não ultrapasse R$ 20 por pacote de 5 quilos. O produto será destinado a pequenos varejistas, mercados locais, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais em regiões metropolitanas, com base em indicadores de insegurança alimentar.

O leilão enfrentou um obstáculo quando foi barrado pela Justiça Federal em Porto Alegre. No entanto, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Fernando Quadros da Silva, atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e autorizou a realização do pregão. A medida visa garantir o abastecimento do mercado e controlar os preços do arroz diante da situação de emergência causada pelas enchentes no estado gaúcho.

