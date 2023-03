Após reclamações, ANS suspende venda de 32 planos de saúde a partir da próxima quarta-feira

Convênios contemplam mais de 436 mil beneficiários; empresas apresentaram problemas na cobertura assistencial

Arquivo/Agência Brasil Maioria dos planos suspensos são da empresa Unimed



Nesta sexta-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 32 planos de saúde devido a reclamações realizadas no 4º trimestre de 2022, relacionadas a cobertura assistencial. De acordo com o órgão, a medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores e começa a valer na próxima quarta-feira, 29. Dos planos suspensos são 13 da Unimed; 3 são da Good Life Saúde; 5 da Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima; 2 da Operado Unicentral; 4 da Ameplan; 3 da Santo André Planos de Assistência Médica e 2 da Saúde Brasil Assistência Médica. Confira a lista completa no site da ANS. Ao todo, os planos suspensos contemplam 436.526 beneficiários. Para a ANS, os usuários ficarão protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento. O órgão também informou que, a partir do resultado do monitoramento, as operadoras reiteradamente com pior resultado são avaliadas e para aquelas que apresentam risco à assistência à saúde são identificados os planos que terão o ingresso de novos beneficiários vedado temporariamente. A cada trimestre a listagem de planos é reavaliada, e as operadoras que deixarem de apresentar risco à assistência à saúde são liberadas, pelo monitoramento, para oferecer os planos para novas comercializações.

Planos suspensos

Good Life Saude LTDA

Good Esmeralda

Good Prata

Rubi

Federação das sociedades cooperativas de trabalho médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

Novo Univida 1 – Apto Novo

Univida 1 – Enferm

Univida coletivo por adesão – Apto

Univida empresarial 3 – Apto

Univida individual familiar am – Apto

Unimed Vertente do Caparaó – Cooperativa de Trabalho Médico

Nacional Adesao Pos – Enf

Operadora Unicentral de Planos de Saúde

Advent Senior Apto

Advent Senior Enf

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro

Unimed Alfa 2 (registros 467683121 e 467691122)

Unimed Alfa 2 Ad

Unimed Beta 2 (registros 467669126, 467685128 e 467693129)

Unimed Delta 2

Unimed Delta 2 PPE

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (registros 467681125 e 467689121)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

Unimed Singular Ameplan Assistência Médica Planejada

Ameplan Assistência Médica Planejada

AMP 150E AD

Basico PJ

Plano Executivo

Plano Executivo – CA

Santo André Planos de Assistência Médica

Orion

Personal Referenciado

Rubi

Saúde Brasil Assistência Médica

Classic 1

Classic 1 Plus Associativo

Repostas das empresas

Em nota, a Unimed-Rio declarou que a “a suspensão temporária de produtos não traz qualquer impacto para o atendimento aos seus clientes nem impede a comercialização dos produtos ativos, e reforça que vem trabalhando para normalizar a situação”. As demais empresas ainda não se pronunciaram sobre a decisão.