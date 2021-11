Após votação da PEC dos Precatórios, Bolsa registra seu pior desempenho no ano

Ibovespa despencou 2,09%, aos 103.412 pontos, pior patamar desde 12 de novembro de 2020; projeto em tramitação no Congresso traz mudanças no teto de gastos e permite custeio do Auxílio Brasil

Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam em baixa nesta quinta-feira, 4, horas depois da aprovação do texto-base da PEC dos Precatórios na Cânara dos Deputados. Os investidores entendem que a vitória do federal sinaliza o agravamento do risco fiscal. O dólar encerrou com alta de 0,29%, cotado a R$ 5,606. Já o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, despencou 2,09%, aos 103.412 pontos, pior patamar em quase um ano (desde 12 de novembro de 2020).

O texto da PEC determina um limite aos pagamentos das dívidas reconhecidas da União, traz mudanças no teto de gastos e permite a abertura de R$ 83 bilhões no Orçamento de 2022 para o custeio do Auxílio Brasil. Para ratificar a aprovação em primeiro turno, os destaques precisam ser votados. Arthur Lira, presidente da Câmara, anunciou nesta quinta-feira, 4, que a sessão foi marcada para a próxima terça, 9. No mesmo dia, deverá ocorrer o segundo turno, última etapa antes de o projeto ir para o Senado. Lá, pelo rito tradicional, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e só depois vai para a votação em dois turnos em plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) já sinalizou, no entanto, que há espaço para que o texto possa ir ao plenário.