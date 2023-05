Aposentados e pensionistas já têm data para consultar o 13º do INSS; veja

Medida foi anunciada pelo governo federal e antecipação será paga nos meses de maio e junho aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que aposentados, pensionistas e demais beneficiários deverão receber a primeira parcela do décimo terceiro -benefício antecipado pelo governo federal – a partir do dia 25 de maio. Segundo a Previdência Social, o pagamento dos valores seguirão o calendário de pagamentos das aposentadorias neste ano. No dia 4 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que antecipa a gratificação natalina aos beneficiários do INSS – cerca de 30 milhões de brasileiros que vão receber R$ 62,6 bilhões. Trata-se do quarto ano consecutivo em que o benefício é antecipado e pago ainda no primeiro semestre. Paga em junho, a segunda parcela seguirá o calendário de liberação dos benefícios previdenciários segundo o INSS. Aqueles que recebem aposentadoria, pensão e auxílios terão direito ao 13º, ausentando brasileiros que ganham o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os primeiros beneficiários que receberão o décimo terceiro serão os que ganham um salário mínimo – que recentemente subiu para R$ 1.320. Após o grupo, no mês seguinte, serão contemplados os valores para os que recebem do mínimo ao teto do INSS – R$ 7.507,49 – em 2023. Segundo o calendário, as datas de pagamento para este segundo grupo será de 1 a 7 de junho. Já a segunda parcela será destinada a quem recebe o salário mínimo no dia 26 de junho. Para os que recebem do piso ao teto previdenciário, serão pagos os valores de 3 a 7 de julho.