Aposta do Rio de Janeiro leva o prêmio de R$ 4,4 milhões da Mega-Sena

Uma aposta única feita em Vassouras, no Rio de Janeiro, levou o prêmio de R$ 4.456.908,10 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 07. O concurso 2479 foi sorteado durante a noite com os seguintes números: 10 – 15 – 17 – 20 – 21 – 35. Segundo a Caixa Econômica, 90 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 26.882,94, enquanto outras 5.989 apostas acertaram a quadra e cada uma levará R$ 577,12. Na próxima quarta-feira, 11, será sorteado o concurso de número 2.480 no valor de R$ 27 milhões. Para apostar basta ir em uma qualquer Lotérica no país ou foi fazer seu jogo pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio.