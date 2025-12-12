App do Bradesco cai e deixa clientes sem acesso ao Pix

Falha atinge milhares de usuários e provoca queixas sobre recorrência do problema

Reprodução/Bradesco Mensagem de erro do aplicativo do Bradesco



O aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), deixando clientes impossibilitados de acessar contas e realizar transações, especialmente via Pix. Ao tentar abrir a plataforma, o usuário encontra a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver.” Segundo o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, os primeiros relatos começaram entre 5h50 e 6h30 e atingiram picos entre 8h42 e 9h42, quando mais de 2.000 notificações foram registradas. Esta é a segunda vez em uma semana que o aplicativo apresenta problemas.

A instabilidade ocorre em um dia de grande movimento bancário, marcado pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário a muitos trabalhadores. No Google Trends, buscas como “aplicativo do Bradesco fora do ar” e “Pix Bradesco fora do ar hoje” registraram aumento repentino.

Nas redes sociais, correntistas relatam dificuldades para realizar pagamentos e transferências. Muitos afirmam ter enfrentado situações de constrangimento ao tentar pagar compras e serviços. “Minha esposa ia passar vergonha se não estivesse com meu cartão de outro banco”, escreveu uma usuária ao relatar falha no Pix durante uma compra em padaria. Há também relatos de clientes que abandonaram compras ou perderam compromissos por não conseguirem acessar o app.

Outros usuários reclamam da recorrência das falhas. “Todo mês a mesma coisa. Se for manutenção, por que não fazer na madrugada?”, questionou um cliente. Outro afirmou que poderá ser multado por perder uma reserva: “Vai ter que rolar processinho”, publicou.

Em nota, o Bradesco informou que os aplicativos para pessoa física e jurídica “apresentam momentos de intermitência” e que equipes técnicas “estão atuando para regularização o mais breve possível”. A instituição também orientou o uso de canais alternativos, como a assistente virtual BIA, para serviços informativos.

Veja reclamações de usuários

Constrangimento encima de constrangimento, minha esposa ia passar uma vergonha se não estivesse com meu cartão de outro banco, foi tomar café da manhã na padaria, quando foi pagar o pix @Bradesco fora do ar, como sempre… Isso já virou moda, uma vez por mês essa palhaçada — Grazielly Ferreira 🏳️‍🌈 (@graziiferreira_) December 12, 2025

Então @Bradesco em plena sexta feira com o aplicativo fora do ar?

Vai resolver pra quando? pic.twitter.com/ybRNg9jkC8 — Yelena (@Ivanova89Yelena) December 12, 2025

app do @Bradesco fora do ar desde as 6 da manhã.

Bradesco: -“Usa o internet Banking…” O internet banking: pic.twitter.com/EnigdMjSZZ — Pedro Alonso (@pedrol_eo) December 12, 2025