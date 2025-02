Apple anuncia investimento de mais de US$ 500 bilhões nos EUA

Companhia está se preparando para criar aproximadamente 20 mil novas vagas de emprego; uma das principais iniciativas desse projeto é a construção de uma nova fábrica em Houston, no Texas

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:201091



A Apple anunciou um ambicioso plano de investimento que ultrapassa US$ 500 bilhões, com o objetivo de ampliar sua capacidade de produção nos Estados Unidos ao longo dos próximos quatro anos. A companhia está se preparando para criar aproximadamente 20 mil novas vagas de emprego. Uma das principais iniciativas desse projeto é a construção de uma nova fábrica em Houston, no Texas.

Com previsão de inauguração para 2026, essa instalação será responsável pela produção de servidores que darão suporte ao sistema de inteligência artificial da Apple, denominado Apple Intelligence. A expectativa é que a nova unidade gere milhares de empregos diretos e indiretos na região.

Além da nova fábrica, a Apple também tem planos de aumentar em duas vezes o valor de um fundo que foi estabelecido em 2017. Esse fundo é destinado a investimentos em empresas americanas que atuam na área de manufatura avançada, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos.

Tim Cook, CEO da Apple, expressou otimismo em relação ao futuro da inovação no país. Ele acredita que esses investimentos não apenas fortalecerão a presença da Apple na indústria, mas também contribuirão para o crescimento econômico e a criação de novas oportunidades de trabalho em diversas comunidades.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos