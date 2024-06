Armando Ricciuti é o novo CEO do i3Bank

Profissional fundou a Via Lógica, uma das principais empresas de informática do Brasil, e foi vice-presidente do Citibank; aposta da fintech é na inovação

Divulgação/i3Bank Armando Ricciuti chamou a atenção do i3Bank pela vasta experiência no setor financeiro



A fintech i3Bank infirmou que Armando Ricciuti será seu novo CEO. Com um currículo sólido no setor financeiro, Ricciuti traz consigo uma vasta experiência, tendo atuado como vice-presidente do Citibank e liderado operações de mercado de derivativos na corretora de valores (FNC) em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sua passagem pelo Citibank ficou marcada pela inovação, com a criação de diversas operações nas Bolsas de Valores. Além de fundador da Via Lógica, uma das principais empresas de informática do Brasil, ele foi responsável por introduzir o sistema de videoconferência no país. “Fintech é a tecnologia e inovação aplicadas na solução de serviços financeiros e que competem diretamente com o modelo tradicional. Isso me desafia, o novo me inspira, fui proprietário de uma fintech na Suíça. Fazer parte do time i3Bank, maior ecossistema digital do mundo, é gratificante e desafiador, nunca vi nada parecido”, declarou Ricciuti.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o novo CEO, a proposta inovadora da i3Bank, que combina streaming, checkout e serviços bancários, é única no mercado. Roberto Oliveira, fundador da i3Bank, destaca que a plataforma visa atender às necessidades de forma abrangente, introduzindo uma era em que a tecnologia não apenas facilita, mas também potencializa a criatividade e a influência digital. “Ele traz uma era em que a tecnologia não apenas facilita, mas também potencializa a criatividade e a influência digital”, destacou Oliveira. O objetivo da fintech é se consolidar como o maior ecossistema de tecnologia digital do mercado.