Arrecadação do governo sobe 4,07% em setembro e registra recorde na série histórica

Desempenho do mês e acumulado do ano tiveram o melhor resultado já registrado pela Receita Federal

Joka Madruga - Estadão Conteúdo Valor arrecadado no mês passado chegou a R$ 166,287 bilhões



A Receita Federal divulgou que a arrecadação do governo teve alta de 4,07% em setembro, quando comparado ao mesmo mês do ano passado, e registrou recorde no acumulado do ano. O relatório publicado nesta terça-feira, 25, indica que o bom resultado está ligado a uma maior tributação de empresas financeiras e de exploradoras de petróleo. Os ganhos chegaram a R$ 166,287 bilhões em setembro, valor que representa o melhor desempenho para o mês na série histórica desde 1995. Os impostos administrados pela Receita tiveram um crescimento real de 2,65% enquanto as demais administradoras registravam alta de 54,98%, com destaque para os royalties sobre a exploração de petróleo. Entidades financeiras tiveram destaque na arrecadação com um crescimento de 16,89%, ao lado de empresas que atuam na extração de petróleo e gás , que tiveram alta de 167,11%. Ainda houve um aumento de 86,41% no recolhimento do imposto de renda, acumulando R$ 6,7 bilhões. No acumulado do ano, a arrecadação federal cresceu 9,52%, o que representa um total de R$ 1,631 trilhão. Esse é o melhor desempenho para o período de toda a série histórica. Indicadores econômicos em alta foram os principais fatores que levaram ao crescimento da arrecadação, de acordo com a receita federal.