Arrecadação federal sobe 18% em janeiro e tem o melhor resultado para o mês em 27 anos

Dados do Fisco mostram a soma de R$ 235,3 bilhões no primeiro mês de 2022

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Arrecadação com impostos registrou novo recorde histórico em janeiro de 2022



A arrecadação federal com impostos atingiu R$ 235,321 bilhões em janeiro, com aumento real de 18,3% em relação ao mesmo mês de 2021, informou a Receita Federal nesta quarta-feira, 23. Segundo o Ministério da Economia, foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. O resultado foi puxado pelo crescimento da arrecadação de pessoas jurídicas, em especial as empresas que fecharam seus balanços no mês de dezembro de 2021. “Sem considerar os pagamentos atípicos, haveria um crescimento real de 9,19% na arrecadação do mês de janeiro de 2022”, informou o Fisco.

A soma de impostos e contribuições bateu recorde histórico no ano de 2021. Segundo dados do fisco, o mês de dezembro fechou com R$ 193,9 bilhões em arrecadações. Isso representa um aumento real de 10,76% em relação a dezembro de 2020. Ao mesmo tempo, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, a arrecadação atingiu R$ 1,87 trilhão, um aumento de 17,36% comparado a 2020. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação do ano passado foi o melhor desempenho em mais de duas décadas, desde o ano 2000. Entre os fatores que contribuíram está o recolhimento de R$ 40 bilhões com Imposto de Renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro presumido.