Assembleia da Petrobras escolhe membros do Conselho de Administração

Entrada de Mauro Coelho no colegiado abre portas para a sua eleição como novo presidente da estatal

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Aumento ocorre um dia depois de a estatal afirmar que não vai alterar a política de preços



A Assembleia de Acionistas da Petrobras escolheu nesta quarta-feira, 13, os membros que irão integrar o Conselho de Administração da estatal. Os conselheiros terão um mandato de dois anos e poderão ser reeleitos três vezes consecutivas. O engenheiro químico industrial José Mauro Coelho, apontado pelo Executivo para a presidência, e Márcio Weber integram a lista de aprovados – Weber será o novo presidente do Conselho. Como membro do Conselho, José Mauro poderá ser eleito como o novo presidente da estatal, cargo ainda ocupado por Silva e Luna. A reunião que decidirá o novo comandante da Petrobras será realizada nesta quinta-feira, 14. A União, como acionista majoritária, ofereceu oito candidatos para o Conselho de Administração. Desses, seis foram eleitos, sendo eles Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Luiz Henrique Caroli, José Mauro Ferreira Coelho e Ruy Flaks Schneider. O número é uma queda em relação aos sete que o governo possuía anteriormente. Inicialmente, a votação dos indicados pela União aconteceria em forma de chapa. Mas, após pedido dos acionistas, foi implantado o sistema de voto múltiplo, no qual os candidatos podem receber votos individualmente.

Coelho foi indicado no dia 6 de abril como segunda opção anunciada do governo federal após a realização da reunião ter sido colocada em cheque pela demora da nomeação. O imbróglio na escolha dos candidatos começou após presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerar, no final de março, o general Joaquim da Silva e Luna da presidência da Petrobras. A demissão se deu em meio às fortes críticas do chefe do Executivo à política de reajuste de preços dos combustíveis da empresa. Para o lugar de Sila e Luna, a União indicou Adriano Pires, que recusou o cargo alegando “conflito de interesses”. Já o cargo de presidente do Conselho de Administração foi inicialmente oferecido para Luiz Rodolfo Landim, que também declinou ao convite devido aos compromissos profissionais como presidente do Flamengo.

Confira a composição do novo Conselho de Administração da Petrobras:

– Marcelo Gasparino da Silva

– José João Abdalla Filho

– Sonia Julia Sulzbeck Villalobos

– Marcio Andrade Weber

– Murilo Marroquim de Souza

– Luiz Henrique Caroli

– José Mauro Ferreira Coelho

– Ruy Flaks Schneider

– Marcelo Mesquita

– Francisco Petros

– Rosangela Buzanelli