‘Até o final do mandato, podemos voltar a ser a sexta economia do mundo’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (12) do evento do FII Priority Summit, no Rio de Janeiro, onde destacou a atuação do governo federal em garantir o equilíbrio fiscal e promover uma reforma tributária justa e eficiente: “Estamos arrumando a casa e colocando as contas em ordem”. Durante o evento, Lula ressaltou a importância do aumento da arrecadação e a redução da taxa de juros para criar um ambiente propício para os investidores. Além disso, o presidente disse que “o Brasil tem estabilidade econômica de sobra”, mencionando o crescimento do PIB, a valorização do salário mínimo e a “solidez das instituições democráticas” do país. “Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a oitava maior economia do mundo neste ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a sexta economia mundial, como fomos em 2011. Nossa balança comercial bateu recorde em 2023, com o maior saldo da história”, disse o presidente.

Durante o evento, que contou com a presença de empresários e líderes políticos estrangeiros, o presidente defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial, apesar das preocupações ambientais. Além disso, foram abordados temas como energia renovável e empreendedorismo, ressaltando a importância dessas áreas para o desenvolvimento sustentável do país. O petista destacou o potencial do Brasil como produtor de hidrogênio, ressaltando a importância desse setor para o desenvolvimento sustentável. Lula também mencionou a aproximação entre o Brasil e a Arábia Saudita, destacando as oportunidades de cooperação e investimento entre os dois países. Ele ressaltou a importância de fortalecer as relações bilaterais e explorar novas oportunidades de negócios em diversos setores da economia.

