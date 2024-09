Aviões da Delta Airlines colidem em aeroporto de Atlanta e um deles fica sem cauda

Companhia aérea confirmou que não houve feridos entre os passageiros e todos foram realocados em outros voos

Na manhã da última terça-feira (10), dois aviões da Delta Airlines se envolveram em uma colisão enquanto taxiavam no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu quando um Bombardier CRJ-900 teve sua cauda atingida pela asa de um Airbus A350. A companhia aérea confirmou que não houve feridos entre os passageiros e todos foram realocados em outros voos. O Airbus A350 estava programado para partir em direção a Tóquio, enquanto o Bombardier se preparava para decolar para Lafayette, na Louisiana. Um controlador de tráfego aéreo percebeu a colisão e questionou o piloto do Bombardier sobre a necessidade de assistência imediata. O piloto informou que não necessitava de ajuda, mas que precisaria de um reboque para o avião. Um dos passageiros, Jason Adams, que estava a caminho da Louisiana, descreveu o momento da colisão como um barulho intenso de metal raspando e estrondos altos.

Apesar do susto, ele afirmou que não havia fogo ou fumaça e que todos estavam bem. A Delta Airlines também comunicou que a asa do Airbus sofreu danos e pediu desculpas aos clientes pela situação. Após o incidente, os passageiros do Bombardier foram levados de ônibus de volta ao terminal, enquanto os do Airbus retornaram por conta própria. O Airbus transportava 221 pessoas, enquanto o Bombardier tinha 56 passageiros a bordo. A Delta Airlines anunciou que irá colaborar com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e outras autoridades que iniciaram uma investigação sobre o acidente. A Administração Federal de Aviação também está analisando o ocorrido, embora as interrupções nas operações do aeroporto tenham sido consideradas “mínimas”.

