B3 exclui títulos da Americanas de todos os índices da Bolsa; papéis ainda podem ser negociados em mercado de balcão

Pedido de recuperação judicial faz com que a varejista não cumpra os critérios para ser negociada no Ibovespa e força investidores a venderem as ações

REUTERS/Amanda Perobelli Ações da companhia desvalorizaram mais de 80% nos últimos dias, chegando a R$ 1



Após a Americanas dar entrada e conseguir um pedido de recuperação judicial, a B3 anunciou nesta quinta-feira, 19, que irá excluir as ações da empresa de todos os seus índices. De acordo com comunicado enviado pela bolsa de valores brasileiras. Os papéis seguem em negociação na sexta-feira, 20, sob o título de “Recuperação Judicial”. Após o encerramento do pregão, a ação será retirada da carteira dos seguintes índices: IBOV, IGCX, ICO2, ICON, IBXX, IGCT, IGNM, IBRA, IVBX, ISEE (ISE B3), ITAG, SMLL, IBXL e GPTW. Adicionalmente, a ação passará a ter suas informações publicadas num segmento especial denominado “Recuperação Judicial” no Boletim Diário de Informações. “Companhias que estiverem em situação especial ou que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação não serão elegíveis para os índices. Caso essas companhias passem a não mais estar nessas situações especiais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão nas carteiras, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação

especial”, informa um manual da bolsa. Contudo as ações da empresa, ainda poderiam ser negociadas no mercado de balcão, com operações sendo realizadas por uma redes de corretores. Essa modalidade consiste em um segmento do mercado de capitais, no qual são negociados títulos autorregulados sob fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As operações costumam acontecer por telefone ou por meio de sistemas eletrônicos. Ações do mercado de balcão contam com exigências menores e mais flexíveis. Especialista em investimentos, Danilo Zanini esclarece que, como os grandes fundos tem políticas de investir apenas em empresas do índice Bovespa, grandes investimentos serão perdidos pois os investidores serão obrigados a vender suas ações pelo fato da Americanas ter sido retirada do Ibovespa. Com a exclusão da varejista no principal índice brasileiro, a nova composição do Ibovespa estará disponível ao fim do próximo pregão.