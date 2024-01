Balança comercial brasileira registra superávit de mais de US$ 1 bilhão em janeiro

Exportações registraram um aumento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior; agropecuária teve um crescimento de US$ 55,2 milhões

A balança comercial brasileira apresentou um superávit de US$ 1,013 bilhão na terceira semana de janeiro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Esse resultado foi alcançado com exportações no valor de US$ 5,512 bilhões, e importações, de US$ 4,499 bilhões. No acumulado do mês, o superávit chega a US$ 4,471 bilhões. No período analisado, as exportações registraram um aumento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor de Agropecuária teve um crescimento de US$ 55,2 milhões (34,2%), a Indústria Extrativa apresentou um aumento de US$ 85,57 milhões (35,4%) e os produtos da Indústria de Transformação tiveram um avanço de US$ 90,25 milhões (14,4%).

Já as importações também tiveram um crescimento, porém mais modesto, de 1,7% na média diária. No setor de Agropecuária, houve uma queda de US$ 0,05 milhões (-0,2%), na Indústria Extrativa a redução foi de US$ 20,16 milhões (-27,1%) e nos produtos da Indústria de Transformação houve um aumento de US$ 36,31 milhões (4,4%). Esses números refletem a recuperação da economia brasileira e a retomada do comércio internacional. O aumento nas exportações, principalmente nos setores de Agropecuária e Indústria Extrativa, impulsionou o superávit da balança comercial, contribuindo para o crescimento do país.