Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 1,48 bilhão na 4ª semana de fevereiro

A balança comercial do Brasil registrou um superávit de US$ 1,48 bilhão na quarta semana de fevereiro de 2024, com a corrente de comércio atingindo US$ 11,10 bilhões. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 26, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) o resultado foi impulsionado por exportações no valor de US$ 6,29 bilhões e importações de US$ 4,8 bilhões. No acumulado do mês, as exportações totalizaram US$ 19,26 bilhões e as importações US$ 14,69 bilhões, resultando em um saldo positivo de US$ 4,57 bilhões.

A corrente de comércio alcançou a marca de US$ 33,95 bilhões. Já no ano, as exportações somaram US$ 46,28 bilhões e as importações US$ 35,18 bilhões, gerando um superávit de US$ 11,09 bilhões e uma corrente de comércio de US$ 81,46 bilhões. Em relação ao comparativo mensal, as exportações apresentaram um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações tiveram uma queda de 0,2%. A média diária da corrente de comércio até esta quarta semana de fevereiro de 2024 foi de US$ 2,3 bilhões, com um saldo médio diário de US$ 304,72 milhões, o que representa o avanço de 7,5% em comparação com fevereiro de 2023.

