Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 5,44 bilhões em julho

Saldo positivo desde o começo do ano é de R$ 39,75 bilhões, de acordo com o Ministério da Economia

Porto de Santos - Divulgação Porto de Santos é uma dos principais terminais pelos quais produtos deixam o Brasil



A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 5,44 bilhões em julho, informou nesta segunda, 1º, a Secretária de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O total representa uma queda de 22,7% em relação ao mesmo mês de 2021, variação sempre calculada pela média diária. No acumulado do ano, o resultado positivo é de US$ 39,75 bilhões, queda de 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em julho, o valor total das exportações foi de US$ 29,954 bilhões em julho, com alta de 23% sobre o mesmo mês de 2021. Já as importações alcançaram US$ 24,510 bilhões e tiveram alta de 41,6% sobre julho do ano anterior.

A corrente de comércio, que a Secex considera o principal indicador da balança por servir como termômetro da atividade econômica, avançou 30,8% em julho deste ano, na comparação com julho de 2021. No total, a soma das exportações e importações brasileiras foi US$ 54,47 bilhões. Em 2022, o acumulado é de US$ 348,407 bilhões no período, alta de 24,9%. O setor que mais cresceu nas exportações foi a agropecuária, com aumento de 40,2% (US$ 6,72 bilhões, no total). A indústria de transformação cresceu 33,2% e a extrativa, queda de 5,6%. Entre as importações, os principais produtos foram trigo e centeio, fertilizantes brutos, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, e adubos ou fertilizantes químicos. A maior parte destes teve o valor afetado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A Secex prevê que o Brasil exporte o total de US$ 349,4 bilhões e importe US$ 268 bilhões, ou seja, que tenha superávit de US$ 81,5 bilhões e corrente de comércio de US$617,4 bilhões.