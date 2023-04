Balança comercial registra superávit de US$ 11 bilhões em março; saldo mensal é o maior desde 1989

Estimativa do governo é de excesso recorde das receitas sobre despesas na ordem de US$ 84 bilhões na balança comercial para o ano de 2023; resultado mensal foi impactado pela exportação de soja e petróleo

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Economia brasileira iniciou o ano de 2023 com recorde de arrecadação para o mês de janeiro



A balança comercial do Brasil registrou um superávit de US$ 11 bilhões no mês de março, de acordo com divulgação realizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira, 3. A pasta informou que houve um aumento de 38,4% no comparativo do mesmo mês no ano passado, quando houve um registro de um saldo positivo de US$ 7,61 bilhões. Ainda segundo a pasta, o superávit mensal de março também é o maios em comparação com todos os meses desde o início da série histórica da balança comercial, que passou a ser contabilizada desde 1989. Até o momento, o maior saldo positivo no período de um mês havia ocorrido em junho de 2021, com um resultado positivo de US$ 10,41 bilhões.

O superávit ocorre quando as exportações superam as importações e, caso ocorre o contrário – onde as importações tenham um saldo maior que as exportações – o resultado é deficitário. Em março, o governo informou que houve um total de US$ 33,06 bilhões em exportação e de US$ 22,1 bilhões em importações. Herlon Brandão, subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, comentou sobre o saldo positivo e explicou que a alta está relacionada às exportações do petróleo e da soja. “Petróleo, a gente teve uma concentração de desembaraços aduaneiros [liberações nas aduanas] nesse mês [de março], que fez com que os volumes crescessem. A soja, também, a gente tinha informado que o embarque se concentraria mais à frente. Que houve uma queda das exportações em fevereiro, com embarque mais robusto em março”, disse.

No acumulado do primeiro trimestre de 2023, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 16,06 bilhões contra US$ 12,18 bilhões do mesmo período no ano passado – um aumento de quase 30% na média diária. Para o acumulado em 12 meses, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é de que a balança comercial registre um superávit de US$ 84 bilhões neste ano, sendo um novo recorde desde 1989. No mês de março, houve uma alta nas exportações de soja, farelos de soja, óleos brutos de petróleo, além de carnes e aves. Os principais compradores dos itens brasileiros foram a China e Macau, a União Europeia, os Estados Unidos e o Mercosul – com destaque à Argentina.