Banco Central alerta para crescimento de 200% de apostas esportivas e piora na inadimplência da baixa renda

Roberto Campos Neto destacou a importância de uma análise mais aprofundada sobre o impacto desse fenômeno na economia e na sociedade

André Costa/BCB Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto,



O Banco Central do Brasil tem acompanhado de perto as movimentações financeiras realizadas por meio do sistema Pix, especialmente em relação a sites de apostas esportivas. Desde o início de 2024, foi observado um aumento significativo no volume de transferências, com o valor médio das transações para essas plataformas apresentando um crescimento superior a 200%. Essa tendência tem gerado preocupações, principalmente em relação à inadimplência entre as camadas mais vulneráveis da população. Roberto Campos Neto, que ocupa a presidência do Banco Central, manifestou sua preocupação com o crescimento acelerado das apostas no país. Ele destacou a importância de uma análise mais aprofundada sobre o impacto desse fenômeno na economia e na sociedade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Banco Central está em diálogo com o governo e o Congresso Nacional, buscando entender melhor as implicações desse cenário. A colaboração entre as instituições visa não apenas monitorar as transações, mas também desenvolver estratégias que possam mitigar os riscos associados ao aumento das apostas. A situação é alarmante, pois muitos beneficiários do Bolsa Família estão utilizando os recursos recebidos para realizar apostas. Essa prática pode comprometer a segurança financeira dessas famílias, que já enfrentam dificuldades econômicas. O aumento das transferências para casas de apostas levanta questões sobre a responsabilidade social e os riscos associados ao jogo.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA