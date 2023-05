Banco Central anuncia atualizações para ampliar segurança do Pix; confira

Órgão disponibilizará campos específicos para notificar fraudes; implementação acontecerá a partir do dia 5 de novembro

Marcello Casal JrAgência Brasil - 04/11/2020 Pix é o pagamento instantâneo brasileiro; meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia



O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira, 2, que o Pix – método de pagamento instantâneo de transferência de recursos entre contas bancárias – passará a contar com um reforço de seregurança na sua utilização. Segundo o Bacen, a partir do dia 5 de novembro deste ano, será disponibilizado campos específicos nas notificações de fraude – como ‘conta laranja’ ou falsidade ideológica -, assim como a razão da notificação – estelionato, golpe ou invasão de conta. A notificação será realizada de modo a avisar os usuários sempre que houver uma suspeita de fraude na transação. Além disso, haverá um aumento no conjunto de dados de segurança para que as instituições bancárias possam consultar as análises antifraudes das transações realizadas pela plataforma. A quantidade de infrações cometidas por determinada conta, seja ela laranja ou realizada através de falsidade ideológica, assim como a quantidade de usuários que aceitaram a notificação de infração contra a chave Pix passarão a estar disponíveis no banco de dados do Banco Central por até 5 anos. Atualmente, as informações ficam disponíveis por 6 meses. De acordo com o órgão, o prazo estabelecido – de 5 de novembro – foi calculado para que todos os ajustes necessários nos sistemas fossem realizados. “A segurança é um dos pilares fundamentais do Pix e é entendida como um processo contínuo, pois novas formas de fraude e golpes surgem com frequência. Em função disso, o BC atua de forma permanente para garantir a manutenção do elevado patamar de segurança do Pix”, informou o Bacen através de nota divulgada à imprensa.