Banco Central anuncia leilão de dólares à vista de até US$ 3 bilhões para esta quinta-feira

O Banco Central anunciou para esta quinta-feira (19) um leilão de venda de dólar à vista de até US$ 3 bilhões, com realização entre 9h15 e 9h30. Cada negociante de câmbio poderá enviar até três propostas propostas o volume desejado e o diferencial, com até seis casas decimais, a serem somadas ou subtraídas da taxa de venda Ptax do fechamento do dia. O resultado será divulgado por meio de comunicado. De acordo com o BC, serão aceitas as propostas cujo diferencial seja igual ou superior ao divulgado no resultado.

Nesta quarta-feira (18), o dólar subiu o dia com alta de 2,78% no mercado à vista, cotado a R$ 6,2657, o maior valor nominal da história, sem intervenções do BC. Desde a última quinta-feira (12), a autoridade monetária já injetou US$ 12.760 bilhões no mercado, em sete leilões à vista ou com compromisso de recompra (leilão de linha), configurando uma maior intervenção em um único mês desde março de 2020.