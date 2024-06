Banco Central divulga déficit público de R$ 63,9 bilhões em maio

Resultado do mês passado trouxe um rombo de R$ 1,078 bilhão dos Estados e municípios; dívida subiu para 76,8% do PIB (editado)

Gadini/Pixabay Dados foram divulgados nesta sexta-feira (28)



O Banco Central divulgou nesta sexta-feira (28) que o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 63,895 bilhões em maio, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados incluem governo central, Estados, municípios e estatais, excluindo empresas como Petrobras e Eletrobras, além de bancos públicos, como Caixa Econômica Federal. O déficit do governo central foi de R$ 60,778 bilhões, enquanto Estados e municípios tiveram um déficit de R$ 1,078 bilhão. As estatais apresentaram um déficit de R$ 2,039 bilhões. Em 12 meses até maio, o déficit atingiu R$ 280,228 bilhões, equivalente a 2,53% do PIB. O déficit nominal, que inclui despesas com juros, totalizou R$ 138,256 bilhões em maio. Em 12 meses, o déficit nominal alcançou R$ 1,062 trilhão, representando 9,57% do PIB. A dívida bruta dos governos no Brasil chegou a R$ 8,523 trilhões em maio, equivalente a 76,8% do PIB. A dívida líquida do setor público não financeiro subiu para 62,2% do PIB em maio, atingindo R$ 6,897 trilhões. O Banco Central atualizou as elasticidades das dívidas líquida e bruta do setor público, mostrando como diferentes fatores impactam o endividamento, como variações cambiais, taxas de juros e inflação.

publicado por Tamyres Sbrile

