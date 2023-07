Banco Central dos Estados Unidos sobe taxa de juros, que chega ao maior patamar em 22 anos

Após interromper o ciclo de altas, Federal Reserve voltou a aumentar o percentual, que se encontra no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano

REUTERS/Jonathan Ernst Última vez que taxa de juros dos Estados Unidos foi a 5,5% foi em 2001



O Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano nesta quarta-feira, 26. Com o aumento, o percentual chegou a seu maior patamar em 22 anos. Em 2001, foi a última vez que os juros foram a 5,5%. Contudo, o Fed já havia analisado a possibilidade de novas altas para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos. Em junho, o órgao interrompeu o ciclo de alta da taxa de juros e manteve o intervalo entre 5% a 5,25% ao ano. Os juros norte-americanos vinham de um logo período de altas, tendo sido elevados dez vezes consecutivas.

A autoridade monetária avaliou que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos EUA vem crescendo em ritmo moderado. Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Contudo, a inflação continua elevada.”Ao determinar a extensão do endurecimento adicional da política que pode ser apropriado para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo, o Comitê levará em conta o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com os quais a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os fatores econômicos e financeiros. Além disso, o Comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências, conforme descrito em seus planos anunciados anteriormente, afirmou a autoridade monetária.