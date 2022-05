Banco Central eleva juros em 1 ponto e Selic vai a 12,75%, a maior taxa em cinco anos

Aumento corresponde ao esperado e indica que, se inflação continuar subindo, Copom reagirá

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Aumento de juros é o principal meio utilizado pelo Banco Central para combater aumento nas taxas de inflação



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta, 5, aumentar a taxa de básica de juros da economia brasileira em um ponto percentual, para 12,75% ao ano. A taxa Selic, usada pelo governo para remunerar seus títulos, atingiu o maior patamar desde janeiro de 2017, quando estava em 13%. O acréscimo representa a continuidade em relação aos últimos meses: a inflação continua aumentando, o que exige uma ação mais firme do BC para contê-la. Em abril, por exemplo, a prévia foi de aumento de 1,73% na inflação no mês, o maior para o mês em 27 anos, em um aumento puxado principalmente pelos preços dos combustíveis. Este foi o 10º aumento consecutivo na taxa de juros: após atingir a mínima histórica de 2%, subiu para 2,75% em março de 2021, iniciando o ciclo de altas que ainda não dá mostras de ter acabado. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 14 e 15 de junho.

No momento, o mercado espera que a Selic feche o ano em 13,25%, de acordo com o último boletim Focus, a pesquisa semanal do Banco Central com mais de uma centena de instituições financeiras, que foi divulgada na última segunda, 4. Para 2023, a projeção subiu na última divulgação: de 9%, agora espera-se que os juros básicos fechem o próximo ano em 9,25%. A previsão para a inflação também aumentou: em 2022, no boletim anterior, esperava-se que fosse de 7,65%; agora, a expectativa é de 7,89%; para o ano que vem, foi reajustada de 4% para 4,1%, ambas acima do centro da meta do BC (3,5% em 2022 e 3,25% em 2023, mas ainda ficaria abaixo do teto da meta de 4,75% no caso deste último). Caso se concretize, será o segundo ano seguido que o teto imposto pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é estourado. Em 2021, o IPCA encerrou em 10,06%, quase o dobro do limite de 5,25%.