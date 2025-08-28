Jovem Pan > Notícias > Economia > Banco Central lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix

Banco Central lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix

Uma das novas funcionalidades permitirá que o Mecanismo Especial de Devolução identifique possíveis caminhos de recursos, facilitando a estorno de valores em casos de fraude

  • 28/08/2025 13h33
Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Pix Eexpectativa é que medida gere mais agilidade no processo de contestações

O Banco Central publicou nesta quinta-feira (28) a sua resolução número 493, com aprimoramentos no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix. Uma das novas funcionalidades vai permitir que o MED identifique possíveis caminhos de recursos, facilitando a devolução de valores em casos de fraude até 11 dias após a contestação. O MED permite a devolução de recursos para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. No entanto, hoje, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta usada originalmente na fraude. Como os fraudadores conseguem transferir rapidamente os recursos para outras contas, muitas vezes o MED não consegue viabilizar a devolução.

“O BC espera que, com essa medida, aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes. O compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes”, diz o BC, em nota. A funcionalidade ficará disponível facultativamente a partir de 23 de novembro, e obrigatoriamente a partir de 2 de fevereiro.

A resolução 493 também estabelece o autoatendimento no MED, que vai ser disponibilizado nos ambientes Pix de todos os participantes a partir de 1º de outubro. Essa funcionalidade permitirá que uma transação seja contestada sem a necessidade de interação humana. A expectativa é que isso gere mais agilidade no processo de contestações.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

