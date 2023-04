Banco Central projeta alta na inflação e crescimento leve do PIB em 2023

Segundo novo Boletim Focus, projeção do IPCA atingiu a marca de 5,98% em 2023 enquanto expectativa para o PIB foi para 0,91%; Selic se manteve estável

EDUARDO DUARTE / ESTADÃO CONTEÚDO Documento foi divulgado pelo BC na manhã desta segunda-feira, 10



O novo boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira, 10, projetou uma nova alta na inflação para 2023, com o indicador chegando a 5,98%. O novo valor mostra um aumento em relação à última semana, quando a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) era de 5,96% para o ano de 2023. O boletim prevê ainda uma desaceleração da alta da inflação em 2024, com o indicador indo para 4,14%. Em 2025 e 2026, segundo o documento, a previsão é de que o IPCA fique em 4%. O novo boletim também mostra que a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) registrou um leve aumento, indo de 0,90% para 0,91%. Em contra partida, a projeção para 2024 caiu para 1,44% e a de 2025 foi para 1,76%, enquanto 2026 ficou estável em 1,8%. A previsão da taxa de juros básica (Selic) se manteve em 12,75% tanto em 2023 quanto em 2024. A expectativa é que a Selic vá para 9% em 2025 e para 8,75% em 2026.